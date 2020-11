Interi vijon punën për të rinovuar kontratën me sulmuesin e talentuar argjentinas, Lautaro Martinez, ndërsa në ditët e ardhshme pritet që menaxheri i tij, Beto Yaque të zbarkojë sërish në Milano për të negociuar detajet e marrëveshjes së re.

Pavarësisht zërave për divergjenca mes palëve, në Itali janë të bindur që kontrata e re do të firmoset brenda marsit të vitit të ardhshëm, ndërsa renditin edhe tre arsye që e bëjnë thuajse të sigurt zgjatjen e bashkëpunimit mes palëve.

Arsyeja e parë është se Suning e shikon Lautaron si një sulmues të talentuar dhe imazh të klubit si për të tashmen, ashtu edhe në të ardhmen, ndaj është gati t’i ofrojë një pagë që bashkë me bonuset mund të prekë shifrën e 7.5 milionë eurove.

Një pagë të tillë për momentin te zikaltrit e përfitojnë vetëm emra si Lukaku e Eriksen, ndaj edhe Lautaro do të ishte më se i lumtur të firmoste një kontratë me këto shifra dhe të pranonte heqjen e klauzolës prej 111 milionë eurosh.

Arsyeja e dytë lidhet me projektin sportive të zikaltërve, që duket se është mjaft ambicioz dhe e ka bindur jo pak Lautaron. Interi po punon për të ndërtuar një ekip konkurrent jo vetëm në Itali, por edhe në Europë dhe nga merkatoja në merkato, po afron futbollistë me peshë, ndaj Lautaro e ndjen se e ardhmja do të jetë e suksesshme. Për më tepër, mes sulmuesit argjentinas dhe trajnerit Antonio Conte ka një simpati shumë të madhe dhe të dy do të ishin të lumtur të vijonin punën së bashku.

Arsyeja e tretë lidhet me krizën ekonomike që po përjetojnë klubet e futbollit për shkak të pandemisë. Barcelona është klubi që “ndez” fantazinë e Lautaros, por me situatën aktuale katalanët e kanë të pamundur të paguajnë 111 milionë euro për kartonin e argjentinasit dhe t’i ofrojnë edhe vetë sulmuesit një pagë joshëse. Rregullat e La Ligës detyrojnë Barcelonën të ulë nivelin e pagave, ndaj në këto kushte katalanët nuk mund t’i lejojnë vetes afrimin e futbollistëve me pagë të lartë, pa larguar më parë emra si Messi apo ndonjë tjetër, që peshojnë jo pak në arkat e skuadrës.

Pikërisht për këto arsye, Marotta vijon të punojë në heshtje me menaxherët e sulmuesit argjentinas dhe në çerekun e parë të vitit të ardhshëm pritet të ketë të reja në lidhje me rinovimin e Lautaros, e ardhmja e të cilit pritet të jetë zikaltër edhe për disa sezone.