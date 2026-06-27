Tre anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) do të përfundojnë mandatin e plotë pesëvjeçar më 12 dhjetor 2026.
Për këtë arsye, Kryetari i Gjykatës së Lartë ka shpallur këtë të premte, më 26 qershor 2026, thirrjen publike për paraqitjen e shprehjes së interesit nga gjyqtarët që synojnë të kandidojnë për këto vende.
Bëhet fjalë për tre vende vakante, përkatësisht një anëtar nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë, një anëtar nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatave të Apelit dhe një anëtar nga Gjykata e Lartë.
Sipas njoftimit, gjyqtarët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën me shkrim drejtuar Kryetarit të Gjykatës së Lartë brenda datës 13 korrik 2026.
Kandidatët duhet të dorëzojnë, së bashku me shprehjen e interesit, edhe dokumentacionin e kërkuar që vërteton plotësimin e kritereve ligjore për kandidim.
Procesi synon zgjedhjen e tre anëtarëve të rinj të KLGJ-së, të cilët do të zëvendësojnë anëtarët që përfundojnë mandatin në dhjetor të këtij viti.
Njoftimi i Gjykatës së Lartë:
Në datën 12.12.2026 përfundojnë mandatin e plotë 5 vjeçar 3 (tre) anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, nga të cilët 1 (një) anëtar i zgjedhur nga rradhët e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë, 1 (një) anëtar i zgjedhur nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të apelit si dhe 1 (një) anëtar nga Gjykata e Lartë.
Referuar nenit 9 të ligjit nr. 115/2016, Kryetari i Gjykatës së Lartë, me anë të këtij njoftimi publik, shpall sot në datë 26 qershor 2026 thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit për anëtarë të KLGJ-së nga radhët e gjyqtarëve të gjykatave të shkallës së parë, të gjykatave të apelit dhe të Gjykatës së Lartë.
Brenda datës 13 korrik 2026 gjyqtarët e interesuar duhet të paraqesin një kërkesë me shkrim drejtuar Kryetarit të Gjykatës së Lartë.
Bazuar në nenin 10, pika 3 të ligjit nr. 115/2016, të ndryshuar, kandidatët për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, bashkë me shprehjen e interesit, duhet të paraqesin edhe dokumentet e mëposhtme. Për t’i shfletuar të plota (Klikoni Këtu)
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