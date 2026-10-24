Youssef Siher, një 30-vjeçar me origjinë marokene, është nën hetim për nxitje të rënduar për kryerjen e një krimi. Ai dyshohet se është nismëtari pas faqes në Instagram “Movimento 17 ottobre” (Lëvizja e 17 Tetorit), e cila u shfaq pas trazirave të javës së kaluar, shkruan RaiNews.
Këtë mëngjes është kryer një kontroll ndaj tij dhe pronave të tij, ndërsa statusi i tij ligjor po vlerësohet aktualisht nga hetuesit.
Ai ka punuar më parë me ISPI-n (Instituti Italian për Studime Politike Ndërkombëtare) dhe ka kryer gjithashtu një praktikë, të ndjekur nga një periudhë bashkëpunimi me gazetën “Il Fatto Quotidiano”, një bashkëpunim që ka përfunduar rreth një vit e gjysmë më parë.
Kontrolli u zhvillua këtë mëngjes në shtëpinë e prindërve të tij në zonën e Brescias, ku ai është i regjistruar zyrtarisht si banor. Megjithatë, personi që dyshohet se ka promovuar “Movimento 17 ottobre” mendohet se jeton në Milano, në shtëpinë e një shoqeje; sipas raportimeve, edhe ajo banesë është kontrolluar.
Ai është aktivist në lëvizjet pro-palestineze, ekspert për Lindjen e Mesme dhe gazetar i pavarur, i cili ka shkruar artikuj analitikë politikë për botime të ndryshme kombëtare, përfshirë “Il Fatto Quotidiano”.
Sipas profilit të tij në LinkedIn, ai flet si gjuhë amtare arabishten dhe italishten dhe zotëron gjithashtu anglishten e spanjishten.
Ai zotëron një diplomë në Komunikim dhe një diplomë master në Shkenca Politike nga Universiteti i Milanos; aktualisht, ai është praktikant kërkimor pranë Observatorit për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut në ISPI (Instituti Italian për Studime Politike Ndërkombëtare).
Interesat e tij kërkimore përqendrohen te Islami politik, lëvizjet politike islame dhe marrëdhënia midis Islamit dhe nacionalizmit arab.
Gjatë studimeve akademike, ai ka shqyrtuar lidhjet midis ideologjive politike islame të shekullit të 20-të dhe manifestimeve të hershme politike të Islamit; për tezën e masterit, ai ka kryer një studim të thelluar mbi lëvizjet islame në Marok dhe marrëdhënien e tyre me pushtetin monarkik të vendit.
“Jam gazetar i pavarur, shkruaj për “il Fatto Quotidiano” dhe jam ftuar për të folur rreth iftarit, si dhe për shumë çështje të tjera”. Kështu e nis prezantimin e tij Youssef Siher, një italian i brezit të dytë, i konsideruar si krijuesi i ‘Lëvizjes së 17 Tetorit’ në një video të vitit 2023 nga kanali në YouTube ‘Medio Oriente e dintorni’ (‘Lindja e Mesme dhe përtej’), ku ai prezantohet si organizatori i “iftarit të parë publik në Milano”.
Studiuesi flet për formimin e tij akademik dhe rolin e tij si anëtar themelues e presidenti i parë i Shoqatës së Studentëve Muslimanë në Universitetin e Milanos, duke shpjeguar motivet që çuan në krijimin e këtij grupi. “Isha presidenti i parë real dhe një nga anëtarët themelues,” tregon ai, duke iu referuar vitit 2018.
“Kam marrë pjesë në shumë nisma për komunitetin musliman në Universitetin e Milanos, ndërsa me origjinë jam nga zona e Brescias. Kam lindur në Brescia dhe kam jetuar aty deri në përfundim të shkollës së mesme; më pas, u shpërngula në Milano për të ndjekur universitetin shtetëror,” thotë ai në video.
“Një 30-vjeçar është ndaluar nga policia në Milano; ai konsiderohet si ‘truri’ i dyshuar pas ‘Lëvizjes së 17 Tetorit’ dhe një llogarie në Instagram që përdorej për të organizuar akte dhune në qytete të mëdha italiane. Ky individ i cili është i lidhur me lëvizjen pro-palestineze dhe ka kontakte me qarqe aktivistësh radikalë është një gazetar i pavarur që ka bashkëpunuar me një gazetë të njohur kombëtare dhe një institut të shquar kërkimor” Këtë e bëri të ditur në rrjetet sociale Ministri i Brendshëm, Matteo Piantedosi, pas ndalimit të Youssef Siher, i cili u dërgua në selinë e policisë.
“Identifikimi i tij nga forcat e rendit dëshmon për aftësitë e larta të hetuesve tanë dhe rikonfirmon një mesazh të qartë e të prerë: nuk do të ketë ‘streha të sigurta’ dhe reagimi i Shtetit do të jetë i menjëhershëm ndaj kujtdo që mendon se mund të organizojë sulme e trazira, duke u fshehur pas një maske apo anonimitetit të rrjeteve sociale,” përfundoi Ministri.
“Përgëzime kolegut tim Piantedosi dhe Policisë së Shtetit për identifikimin e krijuesit të lëvizjes ’17 Tetori’. Ai nuk është një person i margjinalizuar, por përkundrazi, dikush që gëzon lidhje të forta, dikush që ka pasur shumë më tepër mundësi profesionale dhe bashkëpunime sesa shumica e bashkëmoshatarëve të tij. Nga gazetat e deri te institucionet publike, ai ka lëvizur në nivelet më të larta të inteligjencës italiane. Dhe rezultatet flasin vetë.” Kështu u shpreh Ministri i Mbrojtjes, Guido Crosetto, në një postim në X.
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