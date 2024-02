Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, me vendndodhje në Shqipëri, ka regjistruar një rritje të numrit të pasagjerëve në vitin 2023, duke arritur një shifër rekord prej 7,26 milionë pasagjerësh, shkruan Aleksandra Wasilewska në një artikull të botuar në revistën “Travel Radar”.

Me synimet për të zgjeruar turizmin në Shqipëri, Aeroporti është i sigurt dhe ambicioz për vitin 2024, duke bashkëpunuar ngushtë me “Ryanair”, linja ajrore britanike me kosto të ulët, për të mirëpritur 8,4 milionë pasagjerë këtë vit.

Linjat e reja të “Ryanair” për vitin 2024 do të sjellin mundësi të reja për Aeroportin e Tiranës.

Në verën e vitit 2024, “Ryanair” do të ketë gjithsej 22 linja drejt kryeqytetit shqiptar, Tiranës, duke përfshirë linjat e reja për në Bari, Budapest, Vjenë, Marsejë dhe gjithashtu drejt qyteteve në Britaninë e Madhe; Birmingham dhe Bristol, duke shpresuar rritjen e numrit të pasagjerëve britanikë, aktualisht të vlerësuar në mbi gjysmë milioni.

Nga ana tjetër, Italia është destinacioni dominues, me mbi 3,1 milionë pasagjerë që udhëtojnë drejt dhe nga Aeroporti i Tiranës.

Bashkëpunimi me “Ryanair” pritet të sjellë përfitime të shumta si për turizmin ashtu edhe për ekonominë lokale, me tarifa buxhetore duke filluar nga 15 euro në çdo drejtim, dhe duke u dhënë mundësinë të gjithë vizitorëve të përballojnë udhëtimet në destinacionet më të bukura.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm i bashkëpunimit të “Ryanair” është angazhimi i tij për të përmirësuar mundësitë e punësimit për vendasit, duke synuar krijimin e 1000 vendeve të punës me planet për të krijuar një qendër të “Ryanair” në Tiranë.

Në një deklaratë, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ndau kënaqësinë për të bashkëpunuar me “Ryanair”, me 17 linjat e reja drejt dhe nga Shqipëria këtë dimër, ku përfshihen destinacione të tjera turistike si Franca, Belgjika, Italia, Gjermania, Polonia, Britania e Madhe dhe Suedia.

ATSH