Shqipëria i bashkohet SHBA-së, Japonisë, Zvicrës, Gjermanisë, Arabisë Saudite, Tajlandës, Italisë, Francës, Indonezisë, Vietnamit dhe Egjiptit në një përpjekje të guximshme për t’u shndërruar në një destinacion udhëtimi luksoz për turistët e nivelit të lartë ose të elitës, dhe njohuritë nga përditësimi i ri zbulojnë ndryshime të habitshme në turizmin global, nis artikulli.

Për më tepër, kalimi i Shqipërisë në udhëtime ultra luksoze sinjalizon një konkurrencë të ashpër midis destinacioneve që luftojnë për turistë të nivelit të lartë që dëshirojnë ekskluzivitet dhe përvoja të paharrueshme.

Shqipëria është gati të shkëlqejë midis gjigantëve të udhëtimeve ultra luksoze dhe turistët e nivelit të lartë kudo po ndjekin nga afër për të marrë informacione nga përditësimi i ri, vijon artikulli.

Erërat e ndryshimit po fryjnë përtej Adriatikut. Shqipëria ka bërë një hap të guximshëm në botën e turizmit luksoz, duke u bërë zyrtarisht partnere në projektin turistik prej 1.4 miliardë dollarësh të Jared Kushner, i cili është gati të transformojë ishullin e Sazanit nga një relike e sekretit komunist në një vendpushim të shkëlqyer udhëtimesh luksoze.

Ky veprim e vendos Shqipërinë drejtpërdrejt në qendër të vëmendjes së turizmit global, duke sinjalizuar ambicie shumë më të mëdha se imazhi i saj tradicional i vijave të ashpra bregdetare dhe pushimeve të përballueshme në plazh.

Revista prestigjoze flet për projektin e Kushner në Sazan: Dikur i izoluar nën sundimin e rreptë komunist, ai qëndroi i heshtur për vite me radhë, strukturat e tij ushtarake të braktisura që jehonin histori sekreti dhe izolimi.

Megjithatë, kjo heshtje po merr fund. Projekti i Jared Kushner planifikon të fshijë ato mbetje të së kaluarës, duke i zëvendësuar ato me një vizion gjithëpërfshirës të marinave, rezidencave luksoze, hoteleve me pesë yje dhe restoranteve të klasit botëror. Vetëm rreth 8% e ishullit do të zhvillohet, duke ruajtur një atmosferë ekskluziviteti, duke ruajtur njëkohësisht pjesën më të madhe të bukurisë së tij natyrore.

Ndërkohë, qeveria e Shqipërisë ka ndërhyrë, e vendosur të mos vëzhgojë vetëm nga anët. Ajo ka krijuar kompaninë Shtetërore të Zhvillimit dhe Pasurive të Patundshme të Shqipërisë për të mbajtur një pjesë të aksioneve në këtë sipërmarrje monumentale. Ky veprim siguron që Shqipëria të sigurojë si përfitime ekonomike ashtu edhe fuqi vendimmarrëse në një projekt që pritet të ripërcaktojë peizazhin e saj turistik.

Për më tepër, qeveria e Kryeministrit Edi Rama i ka dhënë planit të Kushnerit “statusin e investimit strategjik”, një përcaktim i rëndësishëm që përshpejton proceset rregullatore dhe heq pengesat burokratike. Ky kuadër 10-vjeçar synon të transformojë fatin ekonomik të Shqipërisë duke tërhequr turizëm të qëndrueshëm dhe me vlerë të lartë, në vend që të mbështetet vetëm te vizitorët e tregut masiv.

Si rezultat, projekti qëndron si një nga investimet e huaja më të mëdha të vendit, duke sinjalizuar zhvendosjen e Shqipërisë drejt luksit dhe qëndrueshmërisë.

Projekti i Ishullit të Sazanit parashikohet të gjenerojë afërsisht 1,000 vende pune. Për një vend ku turizmi kontribuon ndjeshëm në ekonomi, kjo rritje e punësimit mund të riformësojë jetesën lokale dhe të nxisë zhvillim të konsiderueshëm të komunitetit, thekson revista.

Megjithatë, ky transformim do të vërë në provë aftësinë e Shqipërisë për të balancuar zhvillimin e shpejtë me ruajtjen e tij. Turizmi i qëndrueshëm është më shumë sesa një slogan: ai kërkon planifikim të kujdesshëm për të mbrojtur ekosistemet dhe trashëgiminë kulturore, duke ofruar njëkohësisht përvoja të shkëlqyera.