Nipi i Totò Riina-s, bosit famëkeq të Cosa Nostra-s, është arrestuar në Corleone, qyteti sicilian i njohur si bastion i klanit mafioz.
Mario Grizzaffi, 60 vjeç, u ndalua nga karabinierët me urdhër të gjyqtarit hetues të Palermos dhe u dërgua në burg së bashku me dy të tjerë, Mario Gennaro, 54 vjeç, dhe Pietro Maniscalco, 63 vjeç.
Sipas prokurorisë antimafia, Grizzaffi ka trashëguar rolin e shefit të distriktit nga xhaxhai i tij dhe besniku i Riina-s, Bernardo Provenzano. Tre të dyshuar të tjerë mbeten të lirë, pasi gjyqtari hodhi poshtë kërkesën për masa paraprake.
Hetimet zbuluan praktika frikësimi, përfshirë vjedhje, dëmtime dhe djegie makinerish bujqësore për të kontrolluar territorin, si dhe zhvatje për pagesa të zgjatura të borxheve.
Për më tepër, fermerët shpesh kërkonin leje dhe bekim nga nipi i Riina-s për blerjen e tokave bujqësore. Autoritetet e përshkruajnë këto veprime si simptomatike të një “mafie rurale ende operative”, e njëjta që Riina dhe Provenzano ndërtuan dekada më parë.
