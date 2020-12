Dy persona kanë rënë në prangat e policisë pasi u kapën në flagrancë duke transportuar lëndë narkotike.

Mësohet se janë arrestuar Eltjon Mersalla, 44 vjeç, banues në Fier dhe Petrit Shkrela, 50 vjeç, banues në Fier, të dy me precendentë penalë të mëparshëm.

Operacioni i arrestimit të tyre ëshëtë bërë në aksin rrugor Pogradec-Korçë, kur në mjetin tip “Volkswagen Polo”, kur po transportonin rreth 4 kg lëndë narkotike kanabis.

“Forcat e Policisë, pas informacioneve të siguruara në rrugë policore se dy shtetas me një automjet tip “Volksëagen Polo”, do të transportonin lëndë narkotike, kanë organizuar shërbimet përgjatë aksit rrugor Pogradec-Korçë dhe kanë bërë të mundur lokalizimin e mjetit me të cilin po udhëtonin dy shtetasit e mësipërm, në afërsi të Qafë-Plloçës. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjet, u gjet një sasi prej 4 kg lëndë e dyshuar narkotike kanabis, e ndarë në pako, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale”, njofton policia.

Materialet në ngarkim të tyre i kaluan Prokurorisë Pranë Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Korçë, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” kryer në bashkëpunim.

g.kosovari