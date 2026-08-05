Policia e Elbasanit ka arrestuar tre persona, të cilët dyshohet se transportonin emigrantë të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Europian.
Operacionet e koduara “Aksi” dhe “Aksi 01” u finalizuan në aksin rrugor Librazhd–Elbasan, ku specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale dhe Forcën e Posaçme “Shqiponja”, ndërhynë ndaj aktivitetit të dyshuar kriminal në fushën e kontrabandës së emigrantëve.
Sipas Policisë, në dy operacione të njëpasnjëshme u kapën tre persona që po transportonin gjithsej 24 emigrantë nga vendet e treta, me synim kalimin e paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Europian.
Gjatë operacionit u arrestua shtetasi F. M., 22 vjeç, banues në Elbasan, i cili dyshohet se transportonte 14 emigrantë.
Ndërsa në operacionin “Aksi 01” u arrestuan shtetasit A. R., 23 vjeç dhe D. Ç., 24 vjeç, banues në Përrenjas, të cilët dyshohet se transportonin 10 emigrantë të tjerë. Nga verifikimet rezultoi se shtetasi A. R. drejtonte automjetin pa leje drejtimi.
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