Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka gjatë fjalës së tij në Kuvend, është ndalur tek nevoja për një Reformë Zgjedhore të miratuar me konsensus nga të gjithë faktorët politikë, që sikurse e përmendi ai , dhe pas zgjedhjeve të 2025 do të ketë serish kontestime.

Ndaj tha ai, PAA i bashkohet thirrjes për krijimin e një qeverie teknike për të menaxhuar procesin zgjedhore sepse mazhoranca qeverisëse përdor aparatin e shtetit për ndikimin në zgjedhje.

Më pas Duka është ndalur te çështja e mbetjeve toksike.

“Sesioni i kaluar u mbyll me votimin e Kodit e ri Zgjedhor. Si deputet i Partisë Agrare Ambientaliste unë votova kundër sepse vazhdojë të mendoj se nuk ishte gjeja më e mirë që mund të bënim. Sepse pas zgjedhjeve 2025 reforma zgjedhore do jetë serish çështje e diskutuar në Shqipëri. Ne kërkojmë tashmë që me Kodin Zgjedhor që kemi të bëjmë maksimumin të bëjmë një proces zgjedhor, të drejtë dhe të pranueshëm. Mazhoranca përdor strukturën shtetërore, administratën për të ndikuar në zgjedhjet. Ndaj për të garantuar një proces zgjedhor të pakontestueshëm është domosdoshmëri. PAA i bashkohet thirrjes dhe kërkesës për një Qeveri teknike për të menaxhojë zgjedhjet”.

Agron Duka ndër të tjera është ndalur dhe në çështjen e ashtuquajtur të skandalit të mbetjeve toksike të nisura nga Durrësi, sikurse tha ai, qeveria dhe shteti fshehën kokën dhe përgjegjësinë, ndërsa shtoi se i bashkohet çdo kërkese për interpelancë për të bërë transparencë për këtë çështje.

Ai theksoi se “nuk mund të lejojmë që në një vend ku ndodhin këto skandale me këto pasoja katastrofike mjedisore, të shikojmë videoklipet e qeveritarëve që dalin në televizion me qese në dorë duke pastruar vendin”.

“Dua të ngre shqetësimin për mbetjet toksike të kompanisë Kurum. Qeveria dhe shteti u sollën në mënyrën më shembullore të papërgjegjshmërisë. Fshehën kokën dhe përgjegjësitë.Ata nuk dinë asgjë, as dogana, as Ministria e Mjedisit, as Autoriteti Portual, as Policia dhe as kontrolli Kufitar.Nëse vërtet nuk di gjë, tregon se ai është shpartalluar në atë masë sa për muaj e vite më radhë, vinçat shkarkojnë lloj lloj malli dhe nuk dinë asgjë. I bashkohen çdo kërkese për interpelancë për të bërë transparencë për këtë çështje.Nuk mund të lejojmë që në një vend ku ndodhin këto skandale me këto pasoja katastrofike mjedisore, të shikojmë videoklipet e qeveritarëve që dalin në televizion me qese në dorë duke pastruar vendin”, tha Duka.

/a.r