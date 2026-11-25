Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe Shoqata e Transportit Urban dhe Interurban njoftojnë shërbimi i transportit publik në të gjithë vendin, ditën e enjte, më 26 nëntor 2026, do të nisë nga ora 08:00.
Në një kërkesë drejtuar mediave, dy shoqatat bëjnë të ditur se vendimi vjen në shenjë proteste ndaj rritjes së propozuar të normës standarde të TVSH-së nga 20% në 21%, përmes Paketës Fiskale dhe Projektbuxhetit 2027.
Sipas tyre, kjo rritje do të sjellë shtrenjtimin e biletave dhe një barrë shtesë financiare për qytetarët.
Shoqatat theksojnë se qëllimi i tyre është shmangia e rritjes së çmimit të biletës dhe transferimit të kostove shtesë te qytetarët. Ato kërkojnë mirëkuptimin e pasagjerëve dhe u bëjnë thirrje institucioneve përgjegjëse të marrin në konsideratë kërkesat e tyre.
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