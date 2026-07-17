Inspektorati i Përgjithshëm ka lançuar plaftormën sigurt.gov.al (https://sigurt.gov.al/) e cila i vjen në ndihmë qytetarëve dhe subjekteve apo bizneseve.
Në sigurt.gov.al, qytetarët mund të futen dhe të denoncojnë një sipërmarrje e cila shkel ligjin e punës, ndot mjedisin apo shkel ligje të tjera të shtetit shqiptar.
Qytetarët mund të zgjedhin vetë nëse duan të identifikohen në denoncimin që bëjnë ose të ruajnë anonimatin.
Po ashtu, platforma u jep mundësi edhe subjekteve, bizneseve që të mund të denoncojnë një inspektor i cili nuk zbaton ligjin, rregulloren apo shkel etikën në punën e tij. Edhe në këtë rast, biznesi mund të zgjedhë të jetë anonim ose të identifikohet.
Çdo raportim pajiset me një kod unik gjurmimi, i cili mundëson ndjekjen online të statusit dhe fazave kryesore të trajtimit të rastit.
Parandalim për bizneset
Platforma ofron për bizneset checklist-a sektoriale, materiale vetëkontrolli, udhëzime praktike dhe rekomandime për reduktimin e riskut dhe përmirësimin e përputhshmërisë me standardet ligjore në inspektim.
Publikohen statistika dhe të dhëna të agreguara e të anonimizuara mbi problematikat dhe trendet, pa ekspozuar identitetet e raportuesve apo masat administrative.
Platforma synon të rrisë transparencën ndaj shërbimeve publike, bashkëpunimin e qytetarëve dhe bizneseve me institucionet shtetërore, vecanërisht ato lidhur me inspektimin.
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