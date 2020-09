Rrugës së Durrësit është duke iu dhënë dora e fundit e punimeve para se të rihapet për qarkullimin. Krahas rrjetit të ri të kanalizimeve, po hidhet dhe shtresa asfaltike dhe trotuarët e rinj.

Por, ndryshimi do të vijë edhe në qarkullimin e automjeteve me qëllim lehtësimin e tyre. Rruga e Durrësit do të kthehet me një kalim si portë hyrëse e Tiranës, kurse lëvizja në drejtim të daljes së qytetit do të bëhet nga rruga “Mine Peza”, që pastaj gjithashtu lidhet me “Zogun e Zi”.