Drejtuesja e Zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë, Giulia Re, u shpreh se reformat që lidhen me të drejtat e njeriut, garancitë ligjore dhe transparencën përbëjnë bazën e një sistemi demokratik funksional dhe të besueshëm.
Gjatë konferencës rajonale që bashkoi vendet e Ballkanit Perëndimor në Tiranë, rreth një vizioni të përbashkët për transformimin digjital, sigurinë juridike të pronës dhe integrimin europian, përfaqësuesja e KiE në Tiranë theksoi se Europa dhe qëndrueshmëria demokratike duhet të garantohen nga forca e rregullave dhe zbatimi i tyre në praktikë.
“Për Shqipërinë dhe vendet kandidate në Ballkan, reformat që lidhen me të drejtat e njeriut, garancitë ligjore dhe transparencën janë thelbësore drejt integrimit. Me këtë qëllim, sistemet transparente nuk forcojnë vetëm sistemin e drejtësisë, por ulin edhe korrupsionin dhe mbështesin zhvillimin ekonomik”, tha ajo.
Sipas Re, suksesi i reformave pasqyrohet në besimin që qytetarët krijojnë ndaj institucioneve dhe në afrimin e tyre me administratën publike.
Sipas saj, digjitalizimi i shërbimeve dhe proceseve publike redukton pasigurinë, rrit gjurmueshmërinë dhe garanton më shumë efikasitet për qytetarët.
“Digjitalizimi redukton pasigurinë, rrit gjurmueshmërinë dhe garanton më shumë efikasitet për qytetarët. Vendet e rajonit kanë shumë për të mësuar nga njëri-tjetri dhe, nëse bashkëpunojmë, nuk forcojmë vetëm sistemet tona, por edhe hapësirën tonë të përbashkët europiane. Europa dhe qëndrueshmëria duhet të garantohen nga forca e rregullave dhe puna juaj e përditshme i mishëron këto parime. Suksesi i reformave pasqyrohet në besimin e qytetarëve për t’iu afruar institucioneve”, u shpreh ajo.
Leave a Reply