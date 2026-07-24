Trajneri i Spanjës, Luis de la Fuente, nuk i ka kursyer kritikat e ashpra ndaj kombëtares së Argjentinës pas triumfit të iberikëve në finalen e Botërorit.
Gjatë një interviste për “TVE” ku analizoi fitoren, 65-vjeçari e cilësoi tërësisht të papranueshme sjelljen agresive të kundërshtarëve pas përfundimit. Ai pranoi se në çastet e festimit nuk e kishte kuptuar përmasën e sherrit, por pamjet filmike të shqyrtuara më vonë e kishin revoltuar pa masë.
“Në atë moment, nuk e kuptova, po festoja. Sidoqoftë, është e papranueshme, nuk mund ta lejojmë këtë. Dua të theksoj qëndrimin tonë ndaj këtij lloj agresioni dhe provokimi. Lojtarë të këtij niveli, kanë një trajner të shkëlqyer, i cili ashtu si ne duhet ta ketë përjetuar njësoj si ne… Është e papranueshme.
Dua të nxjerr në pah sjelljen tonë përballë këtij lloj agresioni dhe provokimi. Lojtarët tanë gjithmonë e ruajtën qetësinë e tyre, si atletë të vërtetë”, deklaroi De la Fuente.
Reagimi i tij lidhet me përplasjen ku Nahuel Molina dhe Leandro Paredes sulmuan grupin e përbërë nga Rodri, Gavi dhe Eric Garcia. Tensioni arriti kulmin kur mesfushori i Bocas kap prej fyti mbrojtësin e Spanjës, ndërsa një tjetër sherr u regjistrua mes Dani Olmos dhe pjesëtarit të stafit argjentinas, Roberto Ayala.
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