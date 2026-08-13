Ndeshja e parë zyrtare e sezonit të ri ka konfirmuar trendin e vitit të kaluar (edhe të Botërorit). PSG e Luis Enrique fitoi Superkupën e Europës kundër Aston Villa të Unai Emery, që kishte fituar Europa League, të dy teknikë spanjollë.
Trajneri spanjoll i PSG-së, në ndeshjen e fundit të sezonit të shkuar triumfoi në Champions League kundër Arsenalit të Mikel Artetës, që fitoi titullin kampion në Premier League.
Triumfi i Luis Enrique shenjtëroi dominimin e trajnerëve iberikë në botën e futbollit.
Është koha e trajnerëve spanjollë, të cilët po tregojnë me shifra se janë vërtet më të mirët e momentit. Ata kanë kaluar tashmë trajnerët italianë sa u takon trofeve europianë të fituar.
Janë 47 trofe të fituar nga 20 trajnerë spanjollë të ndryshëm, karshi 43 trofeve të marrë nga 18 trajnerë italianë.
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