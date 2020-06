Ditën e djeshme është ndarë nga jetja shkrimtarja, gazetarja dhe përkthyesja e njohur, Silke Liria Blumbach.

Mësohet se ajo vuante nga një sëmundje e rëndë, betejën me të cilën nuk mundi ta fitonte dot.

Lajmin e trishtë e ka dhënë gazetari Thoma Nika, përmes një postimi në rrjetet sociale.

‘U be aq e njohur dhe aq e admiruar si Gazetare, misionare, Komunitare, qe i dha modelin e munguar dhe te nevojshem gazetarise, promocionit dhe informacionit. Madje në disa gjuhe, qe ajo i zoteronte në perfeksion dhe i vinte mire ne funksion te njohjes se Sarandes e sarandioteve ne bote. Silke Liria Blumbasch do te pershihej ne menyre pasionate në eventet lokale te Kultures dhe artit’, shprehet ndër të tjera Nika.

Kujtojmë që Blumbach erdhi nga Gjermania në Shqipëri, ku jetoi për gjashtë vite në qytetin e Sarandës dhe punoi për mediat lokale.

Ajo ka botuar tre libra me poezi dhe një ditar në gjuhën shqipe si dhe një libër me poezi në anglisht,veç në gjuhën shqipe krijimtaria e saj u botua edhe në gjuhët rumune, boshnjake,indoneze, kineze, frënge, spanjolle, gjeorgjisht, hungarisht etj. Krijimtaria e saj u botua në shumë revista e gazeta letrare në Europë,në Shqipëri e Kosovë. Silke jetoi në Berlin e lidhur fort me viset shqiptare ku është shpesh e pranishme. Silke Blumbach me një dashuri shpirtërore për njerëzimin, shkruante nga zemra dhe është shpërbluar disa herë për krijimtarinë e saj. Ajo ka punuar në Kosovë e jetuar në Shqipëri.