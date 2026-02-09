53 persona kanë humbur jetën, pasi një gomone që mbante 55 pasagjerë, përfshirë dy foshnja, është përmbysur në brigjet e Libisë, njofton agjencia e OKB-së për migracionin.
Të vetmet të mbijetuara janë dy gra nigeriane, të cilat u shpëtuan nga autoritetet libiane njoftoi Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Gominia mbante emigrantë dhe refugjatë nga vende të ndryshme afrikane dhe u mbyt afërsisht gjashtë orë pasi u nis nga qyteti bregdetar i al-Zawiyas në Libinë veriperëndimore.
IOM thotë se pothuajse 500 migrantë janë raportuar të vdekur ose të zhdukur duke u përpjekur të kalojnë Detin Mesdhe nga Libia deri më tani në shkurt të 2026-ës.
Libia është bërë një pikë ndalese për migrantët nga Afrika Sub-Sahariane që kërkojnë të arrijnë në Evropë që kur udhëheqësi i hershëm Muamar Gadafi u vra në vitin 2011.
Të mbijetuarit i thanë IOM-it se barka e vogël prej gome ishte nisur rreth orës 23:00 sipas orës lokale nga al-Zawiya, në perëndim të Tripolit. Ajo u përmbys disa orë më vonë në orët e para të së premtes në veri të Zuëarës.
Nuk është menjëherë e qartë pse ka zgjatur kaq shumë që lajmi të dalë në dritë.
Njëra nga dy të mbijetuarat tha se kishte humbur bashkëshortin e saj, ndërsa tjetra raportoi se dy foshnjat e saj kishin vdekur, tha agjencia. Ekipet e IOM-it u ofruan të dyja grave kujdes mjekësor urgjent.
IOM thotë se të paktën 375 emigrantë u raportuan të vdekur ose të zhdukur vetëm në janar pas një serie mbytjesh anijesh “të padukshme” në Mesdheun qendror gjatë periudhave të motit ekstrem të dimrit. Numri i vërtetë i viktimave dyshohet se është më i lartë.
Pavarësisht tragjedive të përsëritura, migrantët vazhdojnë të përpiqen të kalojnë kufirin.
Zyrtarët e të drejtave të njeriut të OKB-së kanë paralajmëruar për tortura, trafikim, punë të detyruar, zhvatje dhe abuzime të tjera të kryera nga aktorë shtetërorë dhe jo-shtetërorë, duke përfshirë grupet e milicisë.
IOM thotë se trafikantët dhe rrjetet e kontrabandës përfitojnë duke i detyruar njerëzit të hipin në anije të mbipopulluara dhe të papërshtatshme për lundrim, duke kontribuar në rritjen e numrit të të vdekurve.
Agjencia ka kërkuar bashkëpunim më të fortë ndërkombëtar për të shkatërruar rrjetet e kontrabandës dhe trafikimit, së bashku me krijimin e shtigjeve të sigurta dhe ligjore të migrimit për të zvogëluar vdekjet në det.
Shumë anije që fundosen nuk raportohen kurrë nga kontrabandistët e njerëzve që i operojnë ato. Ata që vdesin thjesht zhduken, familjet e tyre lihen pa e ditur kurrë se çfarë u ka ndodhur atyre.
Disa vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Spanjën, Norvegjinë dhe Sierra Leonen, i kanë bërë thirrje Libisë të mbyllë qendrat e paraburgimit ku grupet e të drejtave të njeriut thonë se emigrantët janë torturuar, abuzuar ose vrarë.
