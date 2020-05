Një shqiptar 46-vjeçar, mbeti i vdekur mëngjesin e kësaj të mërkure gjatë një aksidenti rrugor në Bolonja të Italisë.

Viktima drejtonte me shpejtësi një “Fiat Dukat” kur u përplas me një “Fiat 500” dhe me një furgon. Për pasojë, Sokol Keci mbeti i vdekur, ndërsa partnerja që ndodhej në makinë me të u plagos lehtë.

Shoferi i automjetit “Fiat 500”, një shtetas rumun, dhe drejtuesi i furgonit, gjithashtu mbetën të plagosur.

Shqiptari ishte banor prej shumë vitesh në Bolonja dhe këtë të mërkurë kishte 46-vjetorin e lindjes. Në fotogaleri shihni pamjet pas aksidentit.

/a.r