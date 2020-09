Tragjike në Tiranë/ Vetëvritet një 22-vjeçar, preu damarët

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se ngjarja ndodhi në katin e dytë të banesës së të riut me iniciale A.M., i cili u gjetur nga familjarët pa shenja jete. Ai dyshohet se i ndodhur në kushte të rënda psikologjike ka dëmtuar veten duke prerë damarët e duarve, e për pasojë ka ndërruar jetë (e konfirmuar nga ekipi mjekësor).

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. BW