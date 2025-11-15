Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot, 15 nëntor, në Rrogozhinë. Një vajzë e mitur, vetëm 2 vjeç, u përplas nga një makinë dhe për pasojë ndërroi jetë. Ngjarja ndodhi teksa një 24-vjeçar u përpoq të kthente makinën për në rrugën e lagjes.
Në atë moment ai ka goditur të voglën, e cila humbi jetën menjëherë. Policia ka shoqërua shoferin për veprime të mëtejshme.
“Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të shkakut të aksidentit”, njoftoi policia.
