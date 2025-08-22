Një tragjedi ndodhi në pjesën veriore të qytetit të Catanzaros, në rajonin e Kalabrisë në Itali, pasi një djalë 2-vjeçar u shtyp për vdekje nga një furgon që po manovronte pranë shtëpisë së tij.
Sipas informacioneve nga mediat italiane, tragjedia ndodhi kur fëmija ishte vetëm në oborr dhe i kishte shpëtuar vëmendjes së prindërve të tij. Ekipet e shpëtimit nxituan menjëherë në vendngjarje, megjithatë djali i vogël tashmë ndërruar jetë.
Shoferi i furgonit nuk e kuptoi se e kishte goditur fëmijën dhe vazhdoi rrugën e tij. Ai u gjet më vonë nga autoritetet dhe kur u informua për rezultatin tragjik të incidentit, u sëmur rëndë.
Policia po heton rrethanat e sakta të aksidentit.
Leave a Reply