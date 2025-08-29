Ministria e Shëndetësisë në Gaza, e drejtuar nga Hamasi, ka njoftuar të enjten se 5 persona të tjerë kanë humbur jetën si pasojë e kequshqyerjes, duke e çuar në 322 numrin total të viktimave të lidhura me urinë që nga fillimi i luftës.
Sipas autoriteteve lokale, dy nga viktimat e fundit ishin fëmijë, çka rrit më tej shqetësimet për përkeqësimin e krizës humanitare në enklavën palestineze. Ministria ka theksuar gjithashtu se nga të gjitha vdekjet e regjistruara deri më tani, 121 janë fëmijë.
Që prej datës 22 gusht, kur Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore shpalli gjendjen e urisë në Rripin e Gazës, janë regjistruar 44 vdekje të tjera, përfshirë 6 fëmijë vetëm në këtë zonë.
Ndërkohë, Izraeli ka mohuar kategorikisht ekzistencën e urisë së përhapur, duke e quajtur deklaratën për krizë humanitare një “gënjeshtër të plotë”. Por komuniteti ndërkombëtar nuk ndan të njëjtin qëndrim.
Këtë javë, të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me përjashtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë dalë me një deklaratë të përbashkët, duke e cilësuar situatën e urisë në disa zona të Gazës si një “krizë të shkaktuar nga njeriu”, duke fajësuar bllokadën dhe pengesat për ndihmën humanitare.
Leave a Reply