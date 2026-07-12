Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Orziaj ku një 15-vjeçar ka ndërruar jetë teksa po lahej në lumin Osum.
Sipas informaconeve paraprake 15-vjeçari Fatjon Sadushi, që ishte duke punuar me të atin në arë, ka hyrë në lumë për t’u freskuar, por rrjedha e lumit e ka marrë disa metra poshtë.
Babai i të miturit ka hyrë në lumë për ta shpëtuar, por fatkeqësisht e ka nxjerrë të birin pa shenja jete.
Trupi i 15-vjeçarit është dërguar në morg, teksa policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
“Në fshatin Orizaj, gjatë kohës që po lahej në lumë, dyshohet se është mbytur aksidentalisht një 15-vjeçar, banues në Orizaj, Berat.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për përcaktimin e shkakut të mbytjes”, njofton policia.
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