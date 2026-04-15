Ka shkuar në 9 numri i viktimave nga sulmet e përgjakshme që kanë tronditur shkollat në Turqi brenda 48 orëve të fundit.
Ngjarja më e rëndë u shënua mesditën e sotme në provincën Kahramanmaras, ku një nxënës i klasës së tetë hapi zjarr ndaj shokëve dhe mësuesve.
“Autori hyri në shkollë me një armë në çantën e shpinës dhe hapi zjarr në dy klasa të ndryshme,” konfirmoi guvernatori Mukerrem Unluer për mediat vendase.
Sulmuesi 13-vjeçar, i cili ishte djali i një ish-oficeri policie, u gjet i vetëvrarë në vendngjarje menjëherë pas masakrës.
Kjo tragjedi pason një tjetër sulm të ngjashëm të ndodhur vetëm një ditë më parë në rajonin e Siverekut, ku u plagosën 16 persona.
Prokuroria ka nisur urgjentisht hetimet, ndërsa Ministri i Drejtësisë premtoi zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij krimi makabër. Ekspertët kanë ngritur alarmin pasi sulme të tilla kanë qenë ekstremisht të rralla në Turqi deri në vitin e kaluar.
Paniku ka përfshirë prindërit në të gjithë vendin, ndërsa masat e sigurisë në institucionet arsimore janë rritur në nivelin maksimal, me shoqërinë turke e cila ka kërkuar përgjigje për këtë valë të paprecedentë dhune.
