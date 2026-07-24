Gazetarja Laureta Roshi ishte në një lidhje live për emisionin “Review” me Greta Topjanën, ku solli detaje nga ngjarja tragjike e kësaj të premteje në fshatin Vidhisht të Roskovecit, ku bilanci u rëndua në tre viktima.
Ajo bëri të ditur se ceremonia mortore për Kosta dhe Belere Plakun pritet të zhvillohet të nesërmen në orën 10:00, ndërsa për autorin e ngjarjes ende nuk ishte përcaktuar orari i ceremonisë mortore.
Gazetarja Laureta Roshi tha se kishte kontaktuar me prindërit e autorit, të cilët, sipas saj, ishin në gjendje të rënduar emocionale dhe kishin mësuar për ngjarjen vetëm pasi policia kishte mbërritur në banesën e tyre rreth orës 07:50 të mëngjesit.
“Kam shkuar në shtëpinë e autorit dhe kam kontaktuar prindërit e tij, dy të moshuar të cilët ndiheshin të tronditur. Ata thanë se ngjarjen e rëndë e kishin mësuar vetëm kur policia kishte shkuar në banesë. Babai është pacient kardiologjik, ndërsa të dy treguan se djali i tyre nuk kishte konsumuar ushqim prej dy ditësh dhe kishte dalë herët në mëngjes,” u shpreh Roshi.
Sipas saj, prindërit deklaruan se Refit Buzi ndodhej në masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, pasi dyshohej se kishte shkelur një urdhër mbrojtjeje. Ata shtuan gjithashtu se djali i tyre kishte kërkuar vazhdimisht kthimin e një shume parash nga ish-partnerja.
Gazetarja bëri me dije se, pas daljes së Rozalinda Plakut nga situata e pengmarrjes, ajo u transportua fillimisht në spital për ndihmë mjekësore dhe më pas në Drejtorinë e Policisë për të dhënë dëshminë e saj.
Roshi tha se operacioni i forcave RENEA për negociimin me autorin zgjati për disa orë, por përfundoi pa sukses, pasi 35-vjeçari qëlloi veten me armë zjarri.
Në fund të lidhjes live, gazetarja ngriti disa pikëpyetje mbi mënyrën se si trajtohen rastet e konflikteve familjare dhe urdhrave të mbrojtjes.
“Ka ardhur momenti që në raste të tilla të ketë edhe një psikolog vlerësues në momentin kur lëshohet urdhri i mbrojtjes. Ndoshta, nëse do të ishte ndërhyrë më herët, kjo tragjedi mund të ishte shmangur. Sjelljet kriminale nuk shfaqen papritur, ato zakonisht nxiten nga një sërë rrethanash,” u shpreh gazetarja.
Kujtojmë që këtë të premte, 35-vjeçari Refit Buzi shkoi në banesën e ish-partneres së tij, Rozalinda Plaku, dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj prindërve të saj. Si pasojë e sulmit, Kosta Plaku, 58 vjeç, humbi jetën në vend, ndërsa bashkëshortja e tij, Belere Plaku, ndërroi jetë në spital në mbrëmje si pasojë e plagëve të marra. Më pas, autori i dyshuar i ngjarjes vrau veten brenda automjetit të tij, pas disa orësh rrethimi dhe negociatash nga forcat RENEA për ta bindur të dorëzohej.
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