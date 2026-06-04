Një operacion për kapjen e një personi me rrezikshmëri të lartë në qarkun e Korçës u kthye në tragjedi për Policinë e Shtetit.
Drejtori i Policisë Skënder Hita ka mbërritur në ambientet e Drejtorisë së Policisë së Korçës.
Aktualisht në Drejtorinë e Policisë së Korçës është duke u mbajtur një mbledhje për të verifikuar detajet e planit operacional në Maliq, ku mbeti i vrarë efektivi Enea Mekolli dhe u plagos Edison Adri.
Në aksionin për lokalizimin dhe kapjen e Violand Braçellarit ishin rreth 40 forca policie, 6 prej tyre “Shqiponja”.
Më herët, Skënder Hita vizitoi efektivin e plagosur që ndodhet te Trauma, Edison Adri, ndërsa shtoi se Policia e Shtetit humbi një shërbëtor të qytetarëve.
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