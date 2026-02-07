“Nuk munda t’i shpëtoja, nuk munda t’i shpëtoja”. Këto janë fjalët që përsërit vazhdimisht Turim Kola, vëllai i Arti Kolës, pas tragjedisë që ndodhi tre ditë më parë në Itali. Familja Kola humbi jetën si pasojë e helmimit nga monoksidi i karbonit.
Arti Kola, bashkëshortja e tij Jonida dhe fëmijët e tyre, Hajdar, 22 vjeç dhe Xhesika, 15 vjeç, u gjetën të pajetë në banesën e tyre. Ishte ora 21:48 kur karabinierët u njoftuan për ngjarjen. Dy prej tyre, së bashku me Turimin, u helmuan lehtë pasi thyen derën për të hyrë brenda shtëpisë.
Zëvendësprokurorja Paola Rizzo hapi një hetim për vrasje të shumëfishtë dhe urdhëroi kryerjen e një ekzaminimi të jashtëm si dhe analiza gjaku për të përcaktuar nëse monoksidi i karbonit ishte shkaku i vdekjes së familjes Kola.
Dinamika e ngjarjes
Në orën 19:58 të së mërkurës, Hajdari telefonoi në numrin e emergjencës 112.
“Motra ime është e sëmurë”, i tha ai operatorit gjatë një telefonate që zgjati 11 minuta. Më pas, i riu humbi ndjenjat.
Ambulanca mbërriti në orën 20:03, por adresa e dhënë rezultoi e gabuar. Kola, ndoshta i tronditur nga helmimi me monoksid karboni, kishte deklaruar se banonte në numrin 168 në vend të 186. Adresa e dhënë ndodhej rreth 350 metra larg asaj të saktë.
Në këtë pikë, ambulanca kërkoi ndihmën e karabinierëve, të cilët arritën të gjurmonin telefonatën dhe të identifikonin adresën e saktë të banesës.
Në orën 21:46, ambulancat mbërritën te dera e familjes Kola. Turimi dhe dy oficerë të karabinierëve tentuan të hynin në shtëpi, por mungesa e oksigjenit i bëri edhe ata të ndiheshin keq dhe u transportuan me ambulancë drejt spitalit. Ndërkohë, zjarrfikësit mbërritën në vendngjarje dhe siguruan ndërtesën.
Fatkeqësisht, ekipi i urgjencës mjekësore mundi vetëm të konstatonte vdekjen e Arti Kolës, bashkëshortes së tij Jonida dhe fëmijëve të tyre Hajdar dhe Xhesika, të cilët u gjetën në dhomën e gjumit.
Katër anëtarët e familjes Kola nuk ia dolën të mbijetonin.
