Pas ngjarjes së rëndë të regjistruar ditën e sotme në Maliq, ku Merjeme Azisllari dhe djali i saj Luka Azisllari humbën jetën pasi banesa e tyre u përfshi nga flakët, ndërsa lëndime mori edhe vajza 6-vjeçare, ka reaguar edhe kryebashkiaku i Maliqit Gëzim Topçiu.
Në një postim në rrjetet sociale, Topçiu shkruan se në këto momente Bashkia e Maliqit i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe qëndron pranë tyre në këtë situatë kaq të rëndë.
Ndërsa më tej, Gëzim Topçiu u shpreh se do të mbulojë të gjitha shpenzimet Bashkia për këtë rast.
Postimi i plotë:
Ngjarje e rëndë në Maliq
Një ngjarje e trishtë ka prekur sot qytetin tonë.
Një nënë dhe djali i saj kanë humbur jetën tragjikisht si pasojë e asfiksisë nga tymi në ambientet e baneses të tyre, ndërsa vajza e vogël 6-vjeçare ndodhet në gjendje të rëndë në spital.
Në këto momente dhimbjeje të thellë, Bashkia e Maliqit i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe qëndron pranë tyre në këtë situatë kaq të rëndë.
Ngjarje të tilla na kujtojnë sa e brishtë është jeta dhe sa e rëndësishme është të jemi pranë njëri-tjetrit në ditë të vështira.
Ngushëllime të ndjera!
