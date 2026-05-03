Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar pas tragjedisë së rëndë të ndodhur në Durrës, ku humbën jetën dy fëmijë dhe një tjetër ndodhet në gjendje kritike.
Rama bëri të ditur se ndodhet në Erevan të Armenisë, në kuadër të Komunitetit Politik Europian, ku ka marrë lajmin për ngjarjen e rëndë. Ai u shpreh thellësisht i prekur, duke lutur që Zoti të bekojë shpirtrat e dy fëmijëve dhe t’u japë forcë prindërve për të përballuar dhimbjen.
Kryeministri gjithashtu u bashkua në lutjet për shërimin e fëmijës së tretë, i cili po lufton për jetën nën kujdesin e mjekëve.
