Qeveria zvicerane ka njoftuar një pagesë emergjente prej 50 mijë frangash (ose 65 mijë dollarë) për familjarët e viktimave dhe atyre që mbetën të plagosur nga zjarri tragjik që ra në resortin e skive në Crans-Montana, natën e Vitit të Ri.
I ashtuquajturi “kontribut solidariteti” do t’u shpërndahet secilit prej 115 të plagosurve dhe familjeve të 41 personave që humbën jetën.
Hetimet fillestare sugjerojnë se zjarri në barin e quajtur Le Constellation nisi kur fishekzjarrët e vendosur mbi shishet e shampanjës ndezën shkumën izoluese të zërit në tavanin e bodrumit të lokalit, i cili ishte i mbushur me njerëz.
Shumica e viktimave ishin të rinj, tetë prej tyre nën moshën 16 vjeç, ndërsa 58 persona vazhdojnë ende të trajtohen në spital për djegie të rënda.
Njoftimi për pagesën u bë nga presidenti zviceran Guy Parmelin dhe ministri i Financave Beat Jans. Ata thanë se shuma do të jetë shtesë ndaj ndihmës emergjente prej 10 mijë frangash të ofruar nga qeveria rajonale e kantonit Valais, ku ndodhet Crans-Montana, dhe se synon të ofrojë ndihmë të shpejtë e pa burokraci për të prekurit.
Siç shkruan BBC, qeveria federale gjithashtu ka premtuar fonde deri në 20 milion franga dhe lehtësimin e bisedimeve mes viktimave, autoriteteve dhe kompanive të sigurimeve për të arritur marrëveshje kompensimi.
“Këshilli Federal ndan me viktimat dhe familjet e tyre dëshirën për të vërtetën dhe drejtësinë,” tha Parmelin në një konferencë për shtyp. “Edhe ne duam të dimë çfarë ndodhi, pse dhe si mund të ishte parandaluar.”
Autoritetet lokale kanë pranuar se bari nuk kishte kaluar kontrolle sigurie për pesë vite me radhë.
Pronarët e barit, Jacques dhe Jessica Moretti, janë akuzuar për vrasje nga pakujdesia, lëndim trupor nga pakujdesia dhe zjarrvënie nga pakujdesia.
Procedime penale janë hapur gjithashtu ndaj kreut të sigurisë publike të bashkisë dhe një ish-inspektori të sigurisë nga zjarri.
Leave a Reply