Mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër ditën e sotme nisi me një minutë heshtje në nderim të viktimave të tragjedisë në Postribë të Shkodrës ku humbën jetën nëna me dy fëmijët e saj të mitur.
24-vjeçarja Bleona Çobaj dhe dy fëmijët e saj (me mbiemër Çela), të moshës 1 dhe 3 vjeç humbën jetën pasi banesa e vjetër u përfshi nga flakët.
Policia sqaroi se ngjarja e rëndë kishte ndodhur rreth orës 13:10, kur 24-vjeçarja kishte qenë brenda banesës me dy fëmijët.
Për fat të keq asnjë prej tyre nuk u arrit të shpëtohej në kohë. Paraprakisht dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar një shpërthimi i një bombole gazi që ndodhej në banesën e vjetër të familjes Çela, ndërsa në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një shishe me benzinë.
Familja Çela jetonte në Gjermani dhe kishte ardhur me pushime në Shkodër. Mesohet ata kishin mbërritur sot në fshatin Domen, në shtëpinë e vjetër të familjes, pasi ata jetonin në Shkodër, me qëllimin për ta riparuar dhe për të bërë disa punime.
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