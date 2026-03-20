Një zhvillim i ri ka dalë në dritë lidhur me aksidentin e rëndë të tramvajit në Milano, ku humbën jetën dy persona dhe mbetën të plagosur 59 të tjerë.
Sipas të dhënave paraprake të policisë lokale, drejtuesi i mjetit dyshohet se ka qenë në telefon deri në 12 sekonda para daljes nga shinat dhe përplasjes së fortë, raporton Ansa.
Ngjarja ndodhi më 27 shkurt në zonën e Porta Venezia, kur tramvaji i linjës 9 doli nga shinat dhe u përplas me një ndërtesë në viale Veneto. Hetimet paraprake tregojnë se telefonata e drejtuesit kishte zgjatur rreth 3 minuta e 40 sekonda dhe kishte përfunduar pak çaste para aksidentit, i cili u regjistrua në orën 16:11.
Autoritetet janë duke krahasuar të dhënat e telefonit të drejtuesit me pamjet e një kamere në një taksi që ka filmuar momentin e përplasjes, për të rindërtuar me saktësi kronologjinë e ngjarjes. Nuk përjashtohet mundësia që intervali kohor mes përfundimit të telefonatës dhe aksidentit të jetë edhe më i shkurtër.
Drejtuesi, 60-vjeçari Pietro Montemurro, dyshohet se ka kaluar një stacion pa ndaluar dhe nuk ka aktivizuar mekanizmin e devijimit të shinat, çka bëri që tramvaji të kryente një kthesë të fortë majtas me shpejtësi rreth 50 km/h. Si pasojë, pasagjerët u përplasën brenda mjetit përpara se ai të godiste ndërtesën.
Megjithatë, avokatët mbrojtës të tij kundërshtojnë këtë version. Ata deklarojnë se telefonata ka përfunduar të paktën një minutë e gjysmë para aksidentit dhe se të dhënat teknike, përfshirë GPS-in dhe analizat e telefonit, nuk mbështesin pretendimet e publikuara në media.
Një tjetër pistë hetimi mbetet mundësia e një problemi shëndetësor. Sipas disa të dhënave, drejtuesi mund të ketë pësuar një gjendje të fikëti pasi më herët kishte ndihmuar një person me aftësi të kufizuara dhe ishte lënduar në këmbë. Ky shqetësim nuk është raportuar në kohë në qendrën operative.
Ndërkohë, hetimet po vijojnë edhe mbi dokumentacionin e brendshëm të ATM, përfshirë rregulloret mbi përdorimin e telefonave celularë gjatë drejtimit. Kompania ka theksuar se përdorimi i telefonit gjatë punës është “një shkelje shumë e rëndë” e rregullave të sigurisë dhe e kodit rrugor.
Prokuroria është në pritje të analizës përfundimtare të të dhënave nga “kutia e zezë” e tramvajit për të konfirmuar dinamikën e plotë të aksidentit.
Leave a Reply