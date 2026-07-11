Të paktën 12 persona kanë humbur jetën në një nga zjarret më të mëdhenj të Spanjës jugore, thanë zyrtarët vendas të premten, ndërsa dalin në pah histori tragjike të përpjekjeve të viktimave për t’u larguar nga zjarri.
Më shumë se 460 punonjës të emergjencës janë vendosur për të luftuar zjarrin pranë qytetit Los Gallardos në Costa de Almería, tha të premten Ministri i Brendshëm spanjoll Fernando Grande-Marlaska. Të paktën 1,405 banorë ishin evakuuar nga shtëpitë e tyre, tha Antonio Sanz, ministri i shëndetësisë dhe emergjencave në rajon, i cili është i popullarizuar në mesin e turistëve.
“Zjarri më shkatërrues deri më sot në rajonin tonë,” tha ai.
Të paktën tetë persona janë plagosur, katër prej tyre rëndë, tha Grande-Marlaska.
Udhëheqësi rajonal i Andaluzisë, Juanma Moreno, tha më herët të premten se të paktën 23 persona ishin të zhdukur, por Grande-Marlaska më vonë sugjeroi se këto shifra ishin paraprake dhe se zyrtarët kanë marrë tre raporte zyrtare për persona të zhdukur.
Rekordet e temperaturave janë thyer në të gjithë Evropën këtë verë, ndërsa vendet janë goditur nga valët e nxehtësisë të cilat po sjellin temperatura ekstreme në mënyrë alarmante në fillim të vitit. Zjarrfikësit po luftojnë me zjarret në Spanjë, Portugali dhe Francë.
Sanz tha se disa viktima u përpoqën të shpëtonin nga flakët nëpërmjet një shtrati të thatë lumi, i cili rezultoi të ishte një “kurth” vdekjeprurës. Katër persona vdiqën në një automjet, ndërsa shtatë të tjerë u vranë ndërsa përpiqeshin të largoheshin nga zjarri në këmbë, tha ai.
“Gjithçka sugjeron që viktimat ishin kryesisht, nëse jo tërësisht, shtetas të huaj, megjithëse natyrisht kjo nuk mund të konfirmohet derisa identiteti i tyre të përcaktohet zyrtarisht”, tha Sanz.
Grande-Marlaska më vonë konfirmoi se disa nga të vdekurit ishin shtetas të huaj
Disa të afërm të personave të zhdukur përdorën mediat sociale për të ndarë shqetësimet e tyre, ndërsa autoritetet kërkojnë personat e pagjetur dhe kërkojnë të identifikojnë viktimat e ndjera.
Një grua me banim në Shtetet e Bashkuara postoi në X se vëllai i saj ishte zhdukur pasi u përpoq të shpëtonte nga zjarri përmes një lugine me një grup prej 10 personash. Ndërkohë, një grua tjetër tha në Facebook se nuk kishte mundur të kontaktonte me prindërit e saj pasi ata thanë se po evakuoheshin të enjten.
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