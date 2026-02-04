Një tragjedi e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme (3 shkurt), ku 15 persona humbën jetën dhe 25 të tjerë mbetën të plagosur si pasojë e përplasjes së një motoskafi me një anije patrullimi të Rojës Bregdetare Helenike, në ujërat pranë ishullit të Kiosit.
Roja Bregdetare ka lëshuar një deklaratë zyrtare mbi incidentin tragjik, duke dhënë detaje për mënyrën se si ndodhi ngjarja. Sipas njoftimit, një anije patrullimi e fryrë (PLS), e cila po kryente një patrullim të planifikuar në zonën detare Myrsinidio, vuri re një motoskaf të fryrë me pasagjerë të huaj, i cili lëvizte pa drita navigimi drejt bregut lindor të Kiosit.
Operatori i motoskafit nuk iu bind sinjaleve të dritës dhe zërit të anijes së Rojës Bregdetare dhe, në vend që të ndalonte, ndryshoi kursin, duke u përplasur me anën e djathtë të anijes patrulluese. Për shkak të ashpërsisë së përplasjes, motoskafi u përmbys dhe u fundos, duke bërë që të gjithë pasagjerët të përfundonin në det.
Menjëherë pas incidentit, nën koordinimin e Qendrës së Përbashkët të Koordinimit të Kërkim-Shpëtimit (EKSED), u zhvillua një operacion i gjerë kërkim-shpëtimi, ku morën pjesë katër anije patrullimi të Rojës Bregdetare, një anije private me zhytës, si dhe dy helikopterë të Forcave Ajrore.
Si pasojë e ngjarjes, 25 persona (7 burra, 7 gra dhe 11 të mitur) u shpëtuan dhe u transportuan në Spitalin Skylitseio, ku një grua ndërroi jetë më vonë, duke e çuar numrin total të viktimave në 15. Dy anëtarë të ekuipazhit të anijes patrulluese u dërguan gjithashtu në spital, ndërsa autoritetet bëjnë me dije se njëri prej tyre është liruar.
Autoriteti Qendror Portual i Kiosit ka nisur një hetim paraprak, ndërsa kërkimet për persona të mundshëm të zhdukur vijojnë. Çdo zhvillim i mëtejshëm pritet të bëhet publik përmes njoftimeve zyrtare.
