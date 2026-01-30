Një ngjarje e rëndë tronditi Hamburgun të enjten në mbrëmje, kur dy persona humbën jetën në shinat e stacionit të metrosë Wandsbek-Markt. Siç shkruan Deutsche Welle, policia lokale po heton rastin si një vrasje të mundshme.
Sipas gjetjeve fillestare, të dy viktimat ndodheshin në platformë në mënyrë të pavarur, kur njëri prej tyre, një burrë, kapi një të re dhe e hodhi përpara trenit që po vinte. Policia e identifikoi burrin si një 25-vjeçar nga Sudani i Jugut. Kombësia e vajzës 18-vjeçare nuk është bërë e ditur. Dyshohet se të dy nuk e njihnin njëri-tjetrin.
Ngjarja shkaktoi ndërprerjen e shërbimit të linjës U1 midis stacioneve Wartenau dhe Wandsbek-Gartenstadt. Dëshmitarët po marrin mbështetje psikologjike nga autoritetet.
Leave a Reply