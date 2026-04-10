Një ngjarje e rëndë ka tronditur Italinë, ku një djalë 12-vjeçar, Matteo Brandimarti, ka humbur jetën pasi u bllokua në filtrin e një xhakuzi në një hotel.
Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e së dielës së Pashkëve Katolike, në Pennabilli, pranë Riminit, kur i mituri kishte hyrë në xhakuzi, i cili ishte në funksion me sistemin e hidromasazhit të aktivizuar.
Sipas informacioneve, në rrethana ende të paqarta, këmba e djalit është bllokuar në grykën e thithjes së instalimit, duke e mbajtur të zhytur nën ujë.
Fatkeqësisht, ndërhyrja në kohë e babait dhe xhaxhait, të cilët nxituan në vendngjarje sapo kuptuan seriozitetin e situatës, ishte e kotë. Këmba e fëmijës u lirua pas disa sekondash, ndoshta minutash, gjatë të cilave 12-vjeçari nuk ishte në gjendje të merrte frymë, dhe pasi pompa qendrore e thithjes ishte fikur plotësisht.
Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë ekipet e shpëtimit, të cilat e kanë gjetur të miturin në gjendje kritike dhe kanë nisur manovrat e reanimimit. Mjekët arritën ta rikthenin në jetë dhe vendosën transportimin e tij urgjent me helikopter drejt spitalit.
I mituri u intubua dhe u vendos në mbështetje mekanike, por më 9 prill u shpall i vdekur nga truri.
Sipas mediave lokale, prindërit e tij, Mauricio dhe Nicoletta, kanë dhënë pëlqimin për dhurimin e organeve. Ndërkohë, po shqyrtohet mundësia e kryerjes së autopsisë për të sqaruar plotësisht shkaqet e vdekjes.
Prokuroria ka nisur hetimet për “vrasje nga pakujdesia”, ndërsa deri më tani nuk ka persona konkretë të akuzuar. Zona e pishinës dhe ambienteve spa është mbyllur prej ditësh, ndërsa vijojnë kontrollet teknike.
