Tre persona, përfshirë një vajzë 10-muajshe, humbën jetën të dielën kur erërat e forta rrëzuan një pemë në Gjermaninë veriore, gjatë festës së Pashkëve.
Rreth 50 persona po merrnin pjesë në një event në pyllin pranë qytetit Satrupholm, rreth orës 11:00, kur një pemë 30 metra e lartë ra mbi grupin, tha policia në një deklaratë.
Katër persona ngecën nën pemë. Një grua 21-vjeçare dhe një vajzë 16-vjeçare u trajtuan nga ndihmësit e parë, por vdiqën në vendngjarje, ndërsa vajza 10-muajshe vdiq më vonë në spital.
Një grua 18-vjeçare pësoi lëndime të rënda dhe u soll në spital me helikopter.
Struktura është pjesë e sistemit të mirëqenies së fëmijëve të financuar nga shteti dhe mbështet gratë shtatzëna dhe nënat e reja që kanë nevojë për ndihmë, sipas faqes së saj të internetit.
Fotot nga vendi i ngjarjes të publikuara nga “Bild” tregonin disa vezë të Pashkëve të shpërndara në tokë dhe dy nga viktimat e mbuluara me çarçafë të bardhë.
Zona kishte qenë nën një paralajmërim për erëra të forta nga shërbimi meteorologjik gjerman.
