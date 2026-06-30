Një aksident me vdekje është shënuar mesditën e sotme në aksin Durrës-Tiranë, ku një autobus i linjës së Beratit është përmbysur anës rrugës, pranë QTU-së.
Si pasojë kanë ndërruar jetë dy persona, teksa 15 pasagjerë të tjerë janë dërguar te Trauma për mjekim të specializuar. Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, tha për mediat se katër prej tyre ndodhen në sallën e operacionit. Një fëmijë ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Sipas informacioneve, një nga personat që ka humbur jetën është shoferi i furgonit, ndërsa viktima tjetër është një pasagjer.
Dyshohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin.
Për ngjarjen e rëndë ka folur edhe drejtuesi i Policisë Rrugore, Perlat Vatoci.
“Konfirmohet se autobusi nuk është përplasur me asnjë mjet tjetër, por ka humbur kontrollin dhe është përplasur me trafikndarësen. Deri më tani janë konfirmuar 15 të plagosur, mes tyre edhe një i plagosur rëndë. Ka gjithashtu edhe fëmijë të plagosur, një prej të cilëve ndodhet në gjendje të rëndë”, u shpreh Vatoci.
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