Prej shtatë muajsh, banorët e Tragjasit kundërshtojnë një projekt që synon furnizimin me ujë të pijshëm të fshatrave të bashkisë Himarë.
Ata u mblodhën në qendër të fshatit, së bashku me banorë të diasporës dhe pushues nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, për të kërkuar anulimin e projektit.
Sipas tyre, burimet ujore të Izvorit nuk janë të mjaftueshme për nevojat e Tragjasit, Radhimës dhe Orikumit, e as për fshatrat dhe rezortet turistike të Himarës. Ata pretendojnë se punimet nisën pa dijeni dhe pa konsultim publik, duke shkelur ligjet për mbrojtjen e burimeve.
“Këto burime nuk janë të mjaftueshme për zonën tonë. Matjet e bëra kohët e fundit kanë një rënie drastike, nga 3.000–3.300 litra/sekondë që kanë qenë para 5–6 vjetësh, tani ka arritur pikën rreth 530 litra/sekondë.“
“Këtu ndodh një katastrofë e jashtëzakonshme në qoftë se kjo ndodh, se do të thahen burimet edhe për ata vetë. Humbet burimi! Janë 50 burime që kanë humbur.“
“Çdo shqiptar ka nevojë të solidarizohet me njëri-tjetrin. Vetëm kështu mund të kërkojmë të drejtën tonë, duke qenë se institucionet zakonisht as letrave nuk u përgjigjen.“
“Ndër kushtet tona të panegociueshme është pika e marrjes. Këtu neve na penalizon. Mund ta marrin diku tjetër aty poshtë. S’e kemi diskutuar ujin. Kemi diskutuar pikën e marrjes.“
Protestuesit kërkojnë që Bashkia dhe qeveria ta rishikojnë projektin dhe paralajmërojnë përshkallëzim të protestave nëse nuk ndërpritet. Kryeplaku i fshatit deklaroi se çështja po ndiqet edhe në rrugë ligjore.
Banorët janë të vendosur të vazhdojnë protestat deri në anulimin e projektit dhe kërkojnë një takim me përfaqësues të qeverisë për të mbrojtur burimet ujore, të cilat i konsiderojnë jetike për komunitetin dhe ekonominë vendase.
