Në bashkëpunim me Europol, u krye një operacion i koordinuar me shërbimet e sigurisë italiane, spanjolle dhe shqiptare, që rezultoi në arrestimin e 28 anëtarëve të “Ndranghetës”, ku pjesë e grupit ishin edhe shqiptarë.

Midis të arrestuarve është një shtetas italian me banim në Kalabri, i dyshuar për krijimin e një strukture kriminale për tregtinë e kokainës në zonën e San Basilios në Romë.

Ai, së bashku me tre djemtë e tij, dyshohet se ka bashkëpunuar ngushtë me një grup kriminal shqiptar, i cili menaxhonte disa nga aspektet logjistike të trafikut të drogës. Anëtarët shqiptarë të këtij rrjeti do të kishin organizuar menaxhimin e ngarkesës, që vinte nga Amerika Latine përmes porteve të ndryshme spanjolle dhe holandeze dhe transportin e mëvonshëm në Itali.

Ata ishin gjithashtu përgjegjës për shitjen e drogës në zona të tjera të Romës. Pasi ngarkesa mbërrinte, në portin e Gioia Tauro në Kalabri, transporti sigurohej nga kriminelë kalabrezë.

Të arrestuarit dyshohet se kanë trafikuar të paktën 1,019 kg kokainë dhe 1,497 kg hashash në 80 operacione trafikimi. Prokurorët dyshojnë se katër italianë rrëmbyen një trafikant droge, duke i shkaktuar atij trauma fizike dhe psikologjike – një shembull i dhunës së rëndë që lidhet me ‘Ndranghetën’. Tortura e ushtruar u filmua me telefon dhe videoja u publikua për të përhapur frikë, heshtje dhe nënshtrim midis anëtarëve të pranishëm në Romë.

Një ekspert i Europol me një zyrë të lëvizshme u dërgua në Itali për të verifikuar informacionin me bazat e të dhënave të Europol, të cilat gjithashtu ofruan mbështetje analitike financiare dhe lehtësuan shkëmbimin e informacionit midis autoriteteve italiane dhe spanjolle, duke çuar në pesë arrestime në Spanjë gjatë hetimit, para ditës së ndërhyrjes.