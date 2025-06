Pjerin Ndreu, kryetari i Bashkisë Lezhë në emisionin “Opinion” në Tv Klan foli për disa nga sfidat kryesore të sezonit turistik në zonën e Shëngjinit dhe Velipojës. Ai adresoi çështjet e pastërtisë dhe menaxhimin e ujit.

Duke marrë shkas nga trafiku i rënduar që “paralizoi” Lezhën për orë të tëra gjatë fundjavës, Ndreu u fokusua më shumë te problematikat te trafiku, që përkeqësohet ndjeshëm gjatë verës. Ndreu theksoi se edhe pse janë bërë përpjekje për të përmirësuar infrastrukturën lokale, zgjidhja afatgjatë për trafik do të vijë vetëm me ndërtimin e rrugës Milot-Balldren.

Gjatë bisedës me gazetarin Blendi Fevziu, u diskutua rëndësia e bashkëpunimit midis pushtetit lokal dhe atij qendror për të përballuar boom-in turistik që po përjeton zona.

Pjerin Ndreu: Ne kemi adresuar pastërtinë, kemi adresuar 20 Kë, kemi rregulluar ujin, që besoj se sivjet nuk do të jetë problem, por është në test akoma. Kemi problem trafikun dhe trafiku në Shëngjin do të zgjidhet vetëm kur të bëhet Milot-Balldren. Që të sqarojmë pjesën e trafikut, ka trafik nga e hëna deri të shtunën, ka trafik nga e shtuan deri në të diel, pra ka dy koncepte për trafikun në zonat turistike. Në të gjithë botën të shtunën dhe të dielën ka super trafik. Shko ku të duash ka trafik. Atë ditë ka ndodhur trafiku i madh ka qenë “UNUM” që ka pasur 20 mijë vetë, ka qenë Shëngjin-Velipoja, që është një hall. Është ajo që tha Solis ne jemi viktimë e suksesit tonë. Na ka ardhur një boom aq i shpejtë dhe kjo është një çështje për t’u diskutuar. Shumë njerëz e adresojnë tek pushteti lokal, por ne nuk bëjmë dot asgjë nëse ne nuk kombinohemi dot me pushtetin qendror dhe me projektet e huaja.

Blendi Fevziu: Pjerin si do zgjidhet? Gjithë Velipoja tani hyn në Shëngjin, si do dalë Shëngjini?

Pjerin Ndreu: Trafiku do të jetë e vështirë sivjet. Vetëm Milot-Balldreni do e zgjidhë. Sepse rruga kryesore që vjen dhe shkon në Lezhë për tek ura është tapë për daljen nga Shëngjini. Besoj në vjeshtë fillon bypass-i i Shëngjinit që fillon sipër, është mbyllur ajo histori, do të fillojë. Problemi këtu qëndron, që këtë problem nuk e zgjidh as bypass-i, e zgjidh vetëm Shëngjin-Velipoja, sepse heq efektin “tapë” edhe për qytetin, sepse dhe vetë qyteti në verë kalon në kaos vetëm për efektin “tapë” dhe nuk ka zgjidhje. Unë kam folur edhe me kryeministrin, qeveria duhet të vrapojë për Milot-Balldrenin. Nëse nuk bëhet Milot-Balldreni ajo zonë do të ketë probleme serioze.