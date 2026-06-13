Autoritetet belge kanë kërkuar deri në pesë vjet burg për një grup shqiptar që dyshohet se shpërndante kokainë nëpër Evropë, nga një pronë në Essen të Belgjikës, duke përdorur automjete me hapësira të fshehta.
Hetimi ndaj grupit shqiptar filloi në shtator 2021, pas një operacioni policor në një magazinë në Wilrijk. Operacioni erdhi pas kapjes së një ngarkese kokaine në portin e Antwerpit.
Mediat belege shkruajnë se banda u çmontuan në vitin 2023, ku gjatë kontrolleve policia gjeti 14 çanta sportive të konsumuara me mbetje shiriti paketimi, 3 makina për numërimin e parave, municione dhe një bllok shënimesh që sipas Prokurorisë përmbante llogari droge me vlerë miliona euro.
Prokuroria thotë se dy shqiptarët e arrestuar tashmë qëndronin në krye të bandës, por ata e kanë mohuar këtë. Ata deklaruan se shkonin në pronë vetëm për t’u hedhur ushqim pulave, ndërsa mohuan që çantat sportive të kishin drogë.
Artikulli i plotë
Prokuroria ka kërkuar deri në pesë vjet burg për një grup shqiptar që dyshohet se shpërndante kokainë nëpër Evropë nga një pronë në Essentë Belgjikës, duke përdorur automjete me hapësira të fshehta. Gjatë kontrolleve policore nuk u gjet asnjë sasi kokaine.
Hetimi ndaj grupit shqiptar filloi në shtator 2021, pas një operacioni policor në një magazinë në Wilrijk. Operacioni erdhi pas kapjes së një ngarkese kokaine në portin e Antwerpit.
Dogana i kishte zëvendësuar pakot e drogës me pako false për të identifikuar marrësit përfundimtarë. Gjatë hetimeve të mëvonshme, vëmendja u përqendrua te një automjet që mund të lidhej me grupin shqiptar.
U desh deri në mars 2023 që banda të çmontohej. Gjatë hetimit dolën në pah disa automjete me ndarje të fshehta, të cilat vizitonin rregullisht një shtëpi në ëildert, një lagje e Essenit. Policia vendosi ta mbante pronën nën vëzhgim për një periudhë të gjatë. Në fund u identifikuan dhjetë të dyshuar, me shqiptarët Elvis T. dhe Shoshi S. si figurat kryesore të dyshuara.
Sipas Prokurorisë, shtëpia shërbente si një e ashtuquajtur “stashplaats” (depo e fshehtë), ku ruheshin ngarkesat e kokainës dhe më pas ndaheshin në çanta sportive. Këto çanta më pas ngarkoheshin në automjete me ndarje sekrete për të transportuar drogën nëpër Evropë.
Në Francë dhe Itali u sekuestruan ngarkesa kokaine që, sipas Prokurorisë, mund të lidhen me shtëpinë në wildert. Kur policia kreu kontrollet, nuk gjeti asnjë bllok kokaine. Megjithatë, në shtëpinë e ëildert u gjetën: 14 çanta sportive të konsumuara me mbetje shiriti paketimi; 3 makina për numërimin e parave; municione; një bllok shënimesh që sipas Prokurorisë përmbante llogari droge me vlerë miliona euro. Në një kotec pulash u gjet një telefon i mbështjellë me letër alumini. Në të kishte: fotografi të blloqeve të kokainës; shuma të mëdha parash; mesazhe që lidheshin me nxjerrjen e drogës nga kontejnerët.
Te disa prej të dyshuarve u gjetën gjithashtu dhjetëra mijëra euro cash. Në automjetet e tyre u zbuluan ndarje të fshehta. Sipas Prokurorisë, të gjitha këto elemente tregojnë ekzistencën e një organizate profesionale droge që transportonte qindra kilogramë kokainë në të gjithë Evropën.
Prokuroria pretendon se Elvis T. dhe Shoshi S. kishin role qendrore në këtë organizatë. Të dy e mohojnë këtë. Ata deklaruan se shkonin në pronë vetëm për t’u hedhur ushqim pulave dhe mohuan që çantat sportive të kishin përmbajtur drogë.
Sa për makinat e numërimit të parave, Elvis T. pretendoi se i kishte gjetur në një park. Fillimisht, Prokuroria kërkoi 7 vjet burg për drejtuesit e dyshuar të grupit, si dhe gjoba të rënda dhe konfiskimin e qindra mijëra eurove.
Gjatë procesit, prokurori e uli kërkesën në 5 vjet burg. Mbrojtja argumentoi se dosja bazohet kryesisht në dyshime dhe se lidhja mes të pandehurve dhe drogës së sekuestruar nuk është provuar mjaftueshëm.
Avokati Johan Vangenechten, që mbron Elvis T., deklaroi: “Fakti që klienti im ka drejtuar një automjet ku dy ditë më vonë u gjet drogë, nuk do të thotë se ai ishte i përfshirë në atë aktivitet”.
Ndërsa avokati John Maes theksoi se Shoshi S. kishte një rol shumë të kufizuar. Sipas tij, klienti i tij kishte ardhur në Belgjikë për t’i siguruar vajzës së tij me aftësi të kufizuara qasje në arsim të specializuar.
“Ai kishte vështirësi financiare dhe po përpiqej të mbante familjen. Nga vëzhgimet rezulton se, në rastin më të keq, ai ka kryer vetëm detyra ndihmëse. Ishte një ndihmës, jo një figurë qendrore”./ NIEWSBLAD
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