Një operacion i koduar “Stolen Gold” ka goditur një skemë kriminale të trafikimit dhe tregtimit të sendeve me vlerë, të dyshuara si të vjedhura jashtë vendit.
Në pranga ka përfunduar D. S., 27 vjeç, ndërsa është shpallur në kërkim B. A., 45 vjeç, të dy të dyshuar për sigurimin e bizhuterive dhe orëve luksoze në Itali e Greqi, që futeshin kontrabandë në Shqipëri dhe tregtoheshin në argjendari në Fier e Lushnjë.
Gjithashtu, janë proceduar penalisht 7 administratorë argjendarish, të dyshuar për blerje dhe tregtim të sendeve pa dokumentacion ligjor.
Gjatë kontrolleve u sekuestruan:
15.2 kg ar
4.2 kg argjend
612 ora të markave të ndryshme
13 varëse me gurë diamanti
Sende të dyshuara me vlerë artistike e kulturore
Para në lekë dhe euro, celularë, DVR dhe objekte të tjera
Vlera paraprake e sendeve të sekuestruara llogaritet rreth 2 milionë euro.
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