Policia finlandeze tha të premten se ka nisur një hetim paraprak dhe ka arrestuar nëntë persona me dyshimin se punëtorët që erdhën nga Kina për të punuar në një fabrikë baterish në vendin nordik ishin viktima të trafikimit të qenieve njerëzore.
Policia tha në një deklaratë se dyshonte gjithashtu për aktivitet kriminal në marrëveshjet që lidheshin me hyrjen e punonjësve në Finlandë.
Hetimi paraprak ka të bëjë me aktivitetet dhe personelin e një agjencie finlandeze të punësimit dhe një kompanie kineze kliente, tha policia. Katër nga nëntë personat e arrestuar janë aktualisht në paraburgim.
The post Trafikim i qenieve njerëzore nga Kina, policia finlandeze arreston nëntë persona appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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