Aksi Balldren-Milot po përballet me fluks të lartë automjetesh mbrëmjen e kësaj të diele. Sipas raportimeve, trafiku i rënduar ka nisur që prej orës 16:00 dhe vijon të jetë i pranishëm.
Policia rrugore dhe ajo e rendit janë vendosur në disa pika kyçe për të ndihmuar në lehtësimin e lëvizjes dhe për të siguruar rregullimin e trafikut.
Frekuentimi i shtuar i zonave bregdetare gjatë kësaj fundjave, për shkak të motit të ngrohtë dhe diellit, konsiderohet si një nga arsyet kryesore të bllokimit të rrugës.
