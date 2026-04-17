Gjykata e Posaçme ka lënë në fuqi masat e sigurimit “arrest në burg” të caktuara në mungesë ndaj Lulzim Pepajt, Florian Markut dhe Anton Kolës, raporton A2CNN.
Ata akuzohen si pjesë e një grupi kriminal përgjegjës për trafikimin e 7.5 tonëve kokainë nga Amerika Latine në Europë.
Grupi u godit të mërkurën gjatë një operacioni ku në total u firmosën 11 urdhër-arreste. Në total janë dokumentuar 8 episode të trafikimit të kokainës në sasi të mëdha nga Amerika Latine në vendet evropiane, kryesisht në Holandë.
Kujtojmë që SPAK sekuestroi 232 pasuri me vlerë 12 milionë euro që lidhen me Jetmir Pepën. Në kërkim u shpallën edhe 7 të tjerë, disa prej cilëve nuk ndodhen në territorin shqiptar.
