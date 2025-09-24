Policia e Shtetit ka finalizuar me sukses një fazë të operacionit ndërkombëtar të koduar Fingerprint, në bashkëpunim me Drejtorinë e Qarkut Antimafia Compagnia Carabinieri në Borgo San Lorenzo, Firenze dhe Zyrën e Sigurisë në Ambasadën e Italisë në Shqipëri.
Operacioni, i cili është zhvilluar paralelisht në Shqipëri dhe Itali, kishte për qëllim kapjen dhe nxjerrjen përpara drejtësisë italiane të pjesëtarëve të një organizate kriminale të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike në Shqipëri, Itali dhe Zvicër, gjatë periudhës 2020-2021.
Këtë të mërkure, Policia e Shtetit njoftoi arrestimin e E. H. alias E. H., 41 vjeç, lindur në fshatin Portëz, Fier, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për koordinimin e veprimtarisë kriminale të organizatës.
Gjykata e Firenzes ka lëshuar 12 urdhra arresti në kuadër të operacionit Fingerprint, nga të cilët 10 janë ekzekutuar (9 në Itali dhe një në Shqipëri), ndërsa dy persona janë shpallur në kërkim. Sipas vendimit të Gjykatës së Firenzes të vitit 2025, ndaj 40-vjeçarit të arrestuar në Fier është caktuar masa e sigurisë “Arrest në burg” për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të organizatës kriminale, vepër penale që sipas Kodit Penal të Italisë dënohet deri në 24 vjet burgim.
40-vjeçari akuzohet se ka koordinuar trafikun e kokainës dhe kanabis në Shqipëri, Itali dhe Zvicër gjatë viteve 2020-2021. Aktualisht, Interpol Tirana dhe Interpol Roma po bashkëpunojnë për finalizimin e procedurës së ekstradimit drejt Italisë.
