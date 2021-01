Ndërsa dhoma e Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke u përgatitur për ta dërguar të hënën në Senat nenin për shkarkim, agjencia CNN ka mësuar se dhjetëra republikanë me ndikim në Washington – përfshirë disa zyrtarë më të lartë të ish-administratës – janë duke lobuar në heshtje tek pjesëtarët republikanë të Kongresit për shkarkimin dhe dënimin e Donald Trumpit.

Përpjekja bëhet e ditur se nuk është e koordinuar, por e reflekton betejën mbizotëruese përbrenda partisë midis besnikëve të Trumpit dhe atyre që duan që ai të mos mund të kandidojë më kurrë për president.

Lobimi, sipas CNN-it, ka filluar pas sulmit të 6 janarit në Capitol dhe në ditët para shkarkimit të tij nga Dhoma e Përfaqësuesve. Por është tani më i përqendruar tek senatori Mitch McConnell, udhëheqësi me ndikim i shumicës që ka sinjalizuar se mund ta mbështesë dënimin e ish-presidentit.

“Mitch më ka thënë se dëshiron që Trumpi të shkojë”, ka thënë një pjesëtar republikan i Kongresit, duke folur për CNN-in. “Është në interes të tijin politik që ai të shkojë. Është në interes të Partisë Republikane që ai të shkojë. Pyetja është nëse do të arrijmë gjer aty?”.

McConnell kishte propozuar shtyrjen e gjykimit deri në shkurt, por meqë nenet do t’i dorëzohen Senatit të hënën, procesi sipas të gjitha gjasave do të ndodhë më herët. Do të nevojitej që 17 republikanë t’u bashkohen radhëve të 50 demokratëve në mënyrë që Trumpi të dënohej.

Teksa tensionet janë të larta, disa burime të afërta me republikanët kanë pretenduar se orekset për ndëshkimin e ish-presidentit janë më të larta sesa që shihen në publik.

“Ishin 10 republikanë të Dhomës që votuan për shkarkim. Ishin mbase mbi 150 syresh që e mbështetën atë”, ka thënë Charlie Dent, një ish-kongresist republikan.

Fushata e heshtur e republikanëve, sipas më se dhjetëra burimeve që kanë folur për CNN-in, bazohet në besimin e përbashkët se dënimi i suksesshëm është i domosdoshëm për të ardhmen e Partisë Republikane. Burime të shumta e kanë përshkruar këtë moment si përcaktues për partinë.

“Trumpi ka krijuar njëfarë kulti të personalitetit, që vështirë se mund të rrënohet”, ka thënë një ish-zyrtar i lartë republikan. “Dënimi do të mund ta bënte këtë”.

Përpjekja lobuese ngërthen edhe presionin prapa skene të donatorëve republikanë, thirrjet e ish-zyrtarëve të lartë të Shtëpisë së Bardhë të Trumpit dhe muhabetet e vazhdueshme midis republikanëve që argumentojnë për shkarkimin e Trumpit.

Ish-presidenti Trump akuzohet për “nxitjen e mbështetësve nga çdo cep i vendit për të ardhur në Washington dhe për të penguar Kongresin” më 6 janar. Si rrjedhojë e kësaj, ligjvënësve republikanë u janë adresuar thirrje publike për ndërmarrjen e një veprimi kundër Trumpit.

Ish-shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë, John Kelly, ka thënë për CNN-in se po të mbetej në duart e tij, ai do të votonte për largimin e Trumpit. Prokurori i dikurshëm i përgjithshëm, Bill Barr, ka akuzuar presidentin për “orkestrimin e turmës për të ushtruar presion mbi Kongresin” dhe madje e ka quajtur veprimin e tij si “tradhti ndaj zyrës”.

Konsensusi midis republikanëve, të cilët kanë folur për CNN-in, është se vendimi i McConnellit për dënim do t’i tundojë të tjerët.

Për më tepër, CNN-i ka mësuar se më shumë se 30 pjesëtarë republikanë të Kongresit kishin nënshkruar një letër, nëpërmjet së cilës u kishin kërkuar anëtarëve të Dhomës që të votonin për shkarkim, gjatë procesit të fillimjanarit.

Një ish-zyrtar i lartë republikan, i cili ka thënë se do të dëshironte ta shihte Trumpin të dënuar, e ka karakterizuar gjithë këtë përpjekje të bashkëpartiakëve si një luftë e brendshme përbrenda partisë dhe shprehje e pesimizmit se numër i mjaftueshëm i senatorëve do të ngrihen për çështjen.

Donald Trumpi është bërë presidenti i parë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që është shkarkuar dy herë brenda një mandati nga Dhoma e Përfaqësuesve. Të parën herë për aferën me Ukrainën, në kuadër të së cilës ai i kishte kërkuar homologut ukrainase që të inicionte hetime ndaj rivalit të atëhershëm dhe presidentit të tanishëm, Joe Biden dhe të birit të tij, Hunter. Të dytën, për “nxitjen e kryengritjes” në Capitol, kur turmat e frymëzuara nga një fjalim i tiji ndezës vërshuan ndërtesën e Kongresit në Washington. Në rastin e parë, Trumpi ishte shfajësuar nga Senati me shumicë republikane.

Ai gjithashtu është i pari në histori që do të përballet me gjykim në Senat, pas përfundimit zyrtar të mandatit presidencial më 20 janar. Po qe se dënohet, Trumpi më nuk mund të shkarkohet nga detyra, por mund t’i ndalohet kandidimi për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA, të parapara për vitin 2024./a.p

Reuters-CNN