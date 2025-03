Analisti Arben Meçe në emisionin “360 Gradë” në ABC News, foli për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke u ndalur tek lista e kandidatëve të PD.

Gjatë intervistës, Meçe u shpreh se ish-kryeministri Sali Berisha ka treguar se i përdor të gjithë për instrumente, dhe se me lëvizjen e tij me Dashnor Sulën, tregoi se po i dole njëherë kundër “nuk e harron”.

“Kur unë zbërtheja platformën e primareve, me tekstin e Dash Sule, që shprehej se do zgjidhen të gjithë ata që kanë dhënë kontribut në PD. Dashi e kishte bindje një gjë të tillë, sepse shprehej që unë të jetoj në PD, duhet të jem qendrestar dhe aktivist i dalluar dhe se një ditë të bukur doktori do ta shihte dhe do ta zgjidhte. Po sot Dashi kuptoi se i përdor të gjithë këta instrumente. Por ai nuk e kuptoi që Berishës po i dole njëherë kundër të harron, nuk të kthen dot më”, tha ndër të tjera ai.