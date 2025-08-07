Organizatorët e çmimit prestigjioz Topi i Artë kanë njoftuar zyrtarisht 30 emrat që do të garojnë për trofeun në ceremoninë që do të zhvillohet më 22 shtator në Paris.
Tridhjetë emra të mëdhenj, me disa surpriza, por me shumë konfirmime. Natyrisht, prania masive e lojtarëve të PSG-së bie në sy, pasi ishin ekipi që dominoi sezonin e kaluar dhe do të konkurrojë për trofeun me Dembelé-n, Vitinha-n dhe Donnarumma-n mbi të gjithë. Gigio është gjithashtu i vetmi italian në listë, ndërsa “italianët”, që do të thotë lojtarë të Serie A, përfshijnë vetëm Dumfries dhe Lautaro Martinez nga Interi dhe McTominay nga Napoli.
Holandezi i Interit është sigurisht një emër i papritur, argjentinasi kthehet në listë pasi përfundoi i shtati sezonin e kaluar, ndërsa skocezi është një prurje si rezultat i sezonit të tij të shkëlqyer me Napolin.
Pasardhësi i Rodrit , fituesi i vitit të kaluar, do të zbulohet më 22 shtator në një ceremoni në Paris. Është jashtëzakonisht e vështirë, nëse jo e pamundur, që Topi i Artë t’i shkojë dikujt tjetër përveç ekipit të Luis Enriques. 100 gazetarët që përbëjnë jurinë votojnë sipas kritereve të mëposhtme: performanca individuale, karakteri vendimtar ose spektakolar, vlera kolektive dhe trofetë e fituara. Klasi dhe loja e ndershme i shtohen gjithashtu këtyre elementëve.
Çdo anëtar jurie zgjedh 10 emra, duke i dhënë të parit 15 pikë, të dytit 12, të tretit 10, të katërtit 8, të pestit 7, të gjashtit 5, të shtatit 4, të tetit 3, të nëntit 2 dhe të dhjetit 1.
Lista e plotë:
Dumfries, Dembelé, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Doué, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappé, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Raphin, Riz, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha dhe Wirtz.
